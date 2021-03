PODCAST – The Day After: Inter, arriva l’ottava Meravilla in campionato

Consueto appuntamento con il podcast di FcInter1908.it "The Day After". Sotto la lente d'ingrandimento il post Torino-Inter e non solo. Tutti i temi di giornata ripercorsi da Giovanni Montopoli e Daniele Mari

Redazione1908

Nuovo appuntamento con il Podcast di FcInter1908.it "The Day After - il giorno dopo Torino-Inter". I nerazzurri superano in trasferta il Torino per 2 a 1 grazie alle reti di Lukaku e Lautaro e allungano sulle inseguitrici, in particolar modo sul Milan che cade al Meazza dove decide la gara l'ex nerazzurro Politano. Inter a +9 sulla momentanea seconda in classifica in attesa della gara di recupero tra Juventus e Napoli inizialmente programmata per il 17 marzo e poi spostata.

Giovanni Montopoli e Daniele Mari ripercorrono i principali temi di giornata, gli ingressi dalla panchina portano 3 punti, la scelta di Eriksen e la voglia di una maglia da titolare di Sanchez. Lautaro vicino al rinnovo? Tutto propende per il "Si" come conferma lo stesso giocatore al termina della gara di Torino. Una posizione, quella di Lautaro, non convenzionale rispetto a quanto generalmente sostengono i calciatori con un rinnovo in ballo.

Stefano Pioli "attacca" sollevando il dubbio: "Dove sarebbe l'Inter senza Lautaro e Lukaku?". La Juventus sbanca Cagliari ma quell'intervento di Cristiano Ronaldo su Cragno non può passare in secondo piano.

Tanti i temi affrontati oggi nell'approfondimento "The Day After". Ascoltatelo anche direttamente su Spotify collegandovi al nostro canale.