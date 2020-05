Pogba, è tempo di decidere: quattro le pretendenti, l’Inter ha una carta da giocare

Il futuro di Paul Pogba resta ancora tutto da scrivere: il centrocampista francese, reduce da una stagione costellata di infortuni (solo 8 le presenze ufficiali), potrebbe lasciare il Manchester United. Sul giocatore, secondo Tuttosport, ci sarebbero quattro squadre: oltre all’ipotesi di un ritorno alla Juventus, alla finestra ci sono anche Paris Saint-Germain, Real Madrid e Inter, dove ritroverebbe Conte e Marotta. Tocca a Pogba prendere una decisione sul suo futuro.

INTER IN CORSA – “Pogba non vede l’ora di riscendere in campo con la maglia del Manchester United, anche se nel futuro continua a non vedere chissà quali prospettive di crescita tra i Red Devils, fors’anche in tutta la Premier. Ecco perché Juventus, Inter (dove ritroverebbe Antonio Conte e Beppe Marotta), Paris Saint-Germain e Real Madrid restano destinazioni plausibili per ragioni differenti. Però adesso tocca a lui: è Paul che deve decidere, è Paul che deve manifestare pubblicamente la sua volontà, è Paul che deve comunicare se vuole tornare a casa Juve – guadagnando meno, però – oppure farne una questione anche economica: in questo senso Psg e merengues sembrano un passo avanti“.