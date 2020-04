SM – Pogba lascia lo United, anche l’Inter in corsa: sarà asta senza esclusione di colpi

Il futuro di Paul Pogba sarà lontano dal Manchester United. Questa è una certezza per il centrocampista assistito da Mino Raiola, che negli ultimi mesi ha già allacciato importanti contatti con alcuni top club europei. I Red Devils, come sottolineano anche i colleghi di Sport Mediaset, non hanno intenzione di esercitare la clausola per il rinnovo automatico del contratto che ora è in scadenza fino al 2021. Sul francese ci sono Juventus, Real Madrid, PSG e ultima iscritta alla corsa è anche l’Inter. Pronta un’asta senza esclusione di colpi.