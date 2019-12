Inter, Politano è il jolly del mercato di gennaio. Tre idee sul suo futuro

Ha fatto bene con Spalletti, ma Conte lo sta vedendo poco. Per questo si continua a parlare del possibile addio di Politano a gennaio. Riscattato la scorsa estate per venti mln dal Sassuolo, l’attaccante ha trovato poco spazio per la grande forza di Lukaku e Lautaro. L’allenatore nerazzurro lo ha utilizzato poco nonostante l’infortunio di Sanchez: ha collezionato in campionato 10 presenze e 4 in Champions per un totale di 305 minuti. Per il suo futuro ci sono idee diverse e si parla di lui come di un jolly di mercato.

Perché viene accostato alla Fiorentina, che sarebbe pronta anche ad acquistarlo in maniera definitiva. Si parla poi di lui nell’ambito di una trattativa con il Napoli per lo scambio di prestiti con Llorente, attaccante che anche la scorsa estate veniva accostato alla squadra di Conte. Infine, Matteo viene anche inserito come possibile contropartita nell’affare che porterebbe a gennaio Kulusevski a Milano. Il giocatore dell’Atalanta è nel mirino dei dirigenti interisti. Steven Zhang ha incontrato il figlio del presidente Percassi. Sul tavolo una richiesta di 40 mln e un’offerta nerazzurra che si avvicinerebbe ai 35. Per aver il centrocampista subito bisognerebbe trovare una soluzione per il Parma che in estate ha ottenuto il giocatore in prestito dai bergamaschi fino a fine stagione. E si parla di Politano come del giocatore che potrebbe fare al caso dei ducali per sbloccare lo svedese.