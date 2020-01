Sky – Milan, no a Kessié all’Inter: continua il pressing su Politano, gli aggiornamenti

Continua il pressing del Milan su Matteo Politano. Secondo ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport durante la trasmissione “Calciomercato – L’Originale”, infatti, il club rossonero continua a ragionare sull’attaccante dell’Inter, che ha fin qui trovato poco spazio con Antonio Conte.

Da Casa Milan, però, non vorrebbero cedere Kessié ai nerazzurri in un ipotetico scambio, dato che non vorrebbero indebolirsi a centrocampo. Ecco perché l’operazione Politano al Milan va avanti a prescindere dall’eventuale cessione di Kessié.

(Fonte: Sky Sport)