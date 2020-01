TMW – Inter, non solo il Milan su Politano: si è inserita prepotentemente un’altra squadra

Non solo sul fronte entrate. Il mercato dell’Inter è molto attivo in queste ore anche sul fronte delle uscite. Il primo nome sulla lista dei partenti è Matteo Politano. Secondo quanto riportato da TMW, infatti, sul giocatore, oltre al Milan, sarebbe tornato forte il Napoli, che starebbe provando di tutto per scavalcare i rossoneri e convincere l’Inter a lasciar partire l’attaccante in prestito con diritto di riscatto (formula non gradita ai nerazzurri, che vorrebbero privarsene solo a titolo definitivo).

In corsa, come detto, rimane però il Milan, che avrebbe proposto uno scambio con Kessié. Fuori dalla corsa, invece, la Fiorentina, soprattutto dopo l’acquisto di Cutrone.

(Fonte: TMW)