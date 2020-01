Sky – Inter-Roma, prove di disgelo per Politano. Ma le condizioni dei giallorossi…

Prove di disgelo in Lega tra Marotta e Fienga per Politano. Secondo quanto riportato a Skysport da Gianluca Di Marzio: l’Inter avrebbe aperto alla possibile cessione del giocatore nerazzurro che era partito per Roma ed è rientrato a Linate dopo il mancato scambio con Spinazzola. Ci sarà da parlare e tanto sulle condizioni: i giallorossi vogliono il giocatore in prestito. I nerazzurri chiedono o una cessione definitiva o un prestito con obbligo di riscatto o comunque legato ad un certo numero di presenze. Non si esclude quindi che l’attaccante nerazzurro non possa tornare a Roma.

(Fonte: SS24)