L’ad nerazzurro, Beppe Marotta ha lasciato la sede della Lega Calcio dopo il Consiglio di Lega che era previsto per questa mattina alle 11.30 e non seguirà quindi l’Assemblea che era prevista per le 14.30.

Il dirigente nerazzurro era diretto probabilmente a Varese ai funerali di Anastasi, ex giocatore di Juve e Inter, scomparso nei giorni scorsi.

