Inter, Politano non ha perso le speranze: ritorno a Roma ancora possibile. E Giroud…

Matteo Politano non sarà a disposizione di Antonio Conte per la trasferta di Lecce: l’esterno offensivo dell’Inter, dopo il fallimento dello scambio con Spinazzola, è tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile, ma è chiaramente ai margini del progetto nerazzurro. Nei prossimi giorni si cercherà una soluzione, anche perchè il suo ritorno alla base tiene in stand-by l’affare Giroud, da tempo d’accordo con i vertici interisti:

Secondo La Gazzetta dello Sport, tuttavia, la trattativa con la Roma non è ancora sfumata definitivamente: “Immaginare una riapertura di un canale di trattativa con la Roma (solo per lui) non è impossibile, tanto più che la questione tiene in stand-by l’affare Giroud“.