Politano, nel gennaio 2020 poteva essere Milan: “L’Inter propose questo scambio”

E' il gennaio 2020, e il nome di Politano, allora all'Inter, è sulla bocca di tante squadre: la ricostruzione di Gianluca Di Marzio

Gennaio 2020 è stato un mese movimentato per Matteo Politano. L'allora centravanti dell'Inter era fuori dal progetto di Antonio Conte, che aveva deciso di non puntare su di lui nel suo classico 3-5-2. E le richieste per l'esterno, oggi al Napoli, come racconta Gianluca Di Marzio in Grand Hotel Calciomercato, non mancarono: "La prima a farsi viva è la Fiorentina, ma i discorsi si arenano presto. E il Napoli prova ad inserirsi, proponendo un'idea di scambio che porterebbe, dall'altro lato, Fernando Llorente in nerazzurro.