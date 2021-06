Porta Inter, svolta importante? “Il club non esclude di portare a Milano…”

Ieri è stato ufficializzato Alex Cordaz, ma le operazioni per quanto riguarda la porta dell'Inter potrebbero non essere finite qui

La cessione di Hakimi al Psg mette tra le priorità le fasce laterali, ma anche quella legata alla porta rimane una questione di primaria importanza in casa Inter. Il club nerazzurro dovrà infatti presto trovare il successore di Samir Handanovic, che probabilmente giocherà il suo ultimo anno da primo indiscusso. Spiega infatti in merito il Corriere dello Sport. "Ieri è arrivato l’annuncio di Cordaz, ovvero il secondo innesto ufficiale dopo Calhanoglu. Sarà utile per la lista Uefa, essendo cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, ma se sarà il vice-Handanovic o il terzo portiere dipenderà dal destino di Radu, per cui l’Inter ha discorsi aperti con la Real Sociedad. In viale Liberazione, comunque, non escludono di puntare ad un secondo di peso".