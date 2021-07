Inter, ecco la possibile maglia pre-gara per la nuova stagione – FOTO

In attesa del lancio ufficiale della prima e della seconda maglia, ecco la possibile divisa pre-gara dell'Inter del 2021-22

I tifosi dell'Inter sono ancora in attesa del lancio ufficiale della prima e della seconda maglia della prossima stagione, ma intanto arrivano indizi sulla possibile divisa pre-gara dei nerazzurri in vista del 2021-22. Come riporta il sito specializzato Esvaphane, infatti, stanno circolando immagini di una maglia in vendita in alcuni store. Come si può notare dalla foto seguente, a dominare è soprattutto il nero, con striature di blu e, come per la prima e per la seconda maglia, sarà molto evidente il tema del serpente, simbolo dell'Inter. Ecco la foto: