Post-Hakimi, un nome da depennare in casa Inter. Repubblica: “Non arriverà”

C'è un nome da scartare, secondo Repubblica, per quanto riguarda l'erede di Achraf Hakimi all'Inter

E' arrivata qualche ora fa la notizia peggiore per ogni tifoso dell'Inter, anche se ormai metabolizzata da tempo: Achraf Hakimi è un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. E' partito dunque in casa nerazzurra il casting per trovare un degno erede dell'esterno classe '98, ma c'è già un nome da depennare secondo Repubblica: "Il nazionale marocchino, 22 anni, ha dunque superato le visite mediche nella capitale francese e firmato il suo contratto fino al 2026 da 8 milioni più bonus. In sua sostituzione però non arriverà Manuel Lazzari: l'esterno infatti resta alla Lazio".