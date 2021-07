Inter, UFFICIALE: Hakimi è un nuovo giocatore del PSG. Le cifre dell’operazione

È arrivato l'annuncio ufficiale: Hakimi è un nuovo giocatore del PSG e dice addio all'Inter dopo una sola stagione

Adesso è ufficiale: Achraf Hakimi è un giocatore del Paris Saint Germain . È durata solo una stagione l’avventura dell’esterno marocchino all’Inter: arrivato nell’estate 2020 dal Real Madrid, Hakimi in nerazzurro ha disputato 45 partite mettendo a segno 7 reti e contribuendo alla vittoria dello scudetto da parte della squadra allenata di Conte. L’ufficialità dell’affare è stata annunciata dal club francese , con un tweet sul proprio account. Hakimi si trasferisce a titolo definitivo al club francese .

Come sottolineato da Gazzetta.it, “l’Inter incassa 60 milioni di euro a cui potrebbero aggiungersene altri 8 come bonus facilmente raggiungibili e ulteriori 3 più difficili. Per Hakimi c'è un quinquennale da 40 milioni netti complessivi”, si legge.