«Non abbiamo parlato con il suo entourage o con il giocatore perché vogliamo che Lautaro Martinez resti all’Inter. Per lui c’è una clausola da 11 mln e solo pagando quella, nella prime due settimane di luglio, si potrebbe acquistarlo». Le parole di Piero Ausilio vanno contro tutte le indiscrezioni di mercato che parlano dell’addio dell’argentino. Potrebbe essere semplice strategia, chissà. Ma il giocatore è pienamente concentrato sull’Inter e sulla ripresa del campionato.

In un post sui social mostra sorrisi e un Forza Inter che sa di segnale. Ora c’è solo la squadra con la quale in questa stagione sta crescendo. Perché al fianco di Lukaku sembra aver trovato la giusta dimensione: lui e il belga hanno segnato più del 60% dei gol segnati dai nerazzurri. E se si sente Ausilio, a quelli l’Inter non sarebbe disposta a rinunciare così in fretta. Anche i tifosi provano a fargli ricordare che “se dici Forza Inter poi devi restare”