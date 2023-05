Post Verona-Inter, FCINTER1908 live sul canale Twitch alle 15

Fcinter1908 sbarca su Twitch: iscrivetevi al nostro canale. Oggi, appuntamento alle ore 15 per commentare la vittoria sul Verona

L'Inter fa un sol boccone del Verona, vince 6-0 e lancia lo sprint per un posto nella prossima Champions League. Ma non c'è troppo tempo per gioire, testa subito alla Roma e poi sarà tempo di euroderby.