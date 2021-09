Inter, tra 12 mesi nuovo colpo in attacco: “Già poste le basi per questo giovane”

L'arrivo di Correa, che sarà riscattato per 25 milioni, non chiude del tutto le porte a un acquisto importante in attacco fra dodici mesi

Marco Astori

L'Inter è meno forte dell'anno scorso, ma sicuramente più completa. E' questa la considerazione letta maggiormente in questi giorni in merito al mercato dei nerazzurri. E ciò si può dire soprattutto sul reparto offensivo, nel quale il club ha sostituito Lukaku con due giocatori di valore, affiancandoli ai già presenti Lautaro e Sanchez, con Satriano come quinto nome. Ma l'anno prossimo, spiega Tuttosport, si opererà di nuovo per rinforzare l'attacco: "L'arrivo di Correa, che sarà riscattato per 25 milioni, non chiude del tutto le porte a un acquisto importante in attacco fra dodici mesi.

Anzi, se a fine stagione dovessero separarsi le strade con Sanchez, l'Inter potrebbe puntare a due innesti, un centravanti che raccolga l'eredità di Dzeko e un attaccante più "piccolo" che sappia giostrare da seconda punta. Di questa seconda categoria fanno parte due giocatori avvicinati dall'Inter negli ultimi mesi: Raspadori e Insigne. Il primo è stato trattato dall'Inter a inizio mercato, il Sassuolo ha detto no, ma i nerazzurri hanno posto le basi per un futuro affare sfruttando i buoni rapporti con Carnevali e l'agente Tinti (lo stesso di Inzaghi e altri giocatori nerazzurri). C'è la Juventus, ma l'Inter è calda. E poi occhio a Insigne: il rinnovo col Napoli è tutto da decifrare e se non ci sarà, chissà che a febbraio da Milano non parta una telefonata...".