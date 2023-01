Il preferito era Pavard: “Ecco perché l’Inter ha poi virato su Demiral”

I radar dell’Inter hanno puntato verso Merih Demiral che, anche per i rapporti non più idilliaci con Gian Piero Gasperini

In attesa di un possibile rilancio del Paris Saint-Germain per Milan Skriniar , l'Inter ha ovviamente scandagliato il mercato delle occasioni per assicurarsi un eventuale sostituto di livello. Questi i nomi sondati dai nerazzurri secondo Tuttosport: "Il preferito era Benjamin Pavard che ha sì un contratto con il Bayern Monaco in scadenza nel 2024, però finora ha quasi sempre giocato.

I tedeschi erano disposti a trattare il giocatore ma a titolo definitivo, lo stesso il Lilla per Tiago Djaló, altro giocatore che piace tantissimo al ds Piero Ausilio. Per questo motivo, i radar dell’Inter hanno puntato verso Merih Demiral che, anche per i rapporti non più idilliaci con Gian Piero Gasperini , l’Atalanta è disposta a cedere in prestito".