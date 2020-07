A Radio Dee Jay Zazzaroni ha chiesto al presidente del Verona, Setti, di Kumbulla. «Lazio o Inter? In che senso? Non so vediamo, sarà un a bella lotta, abbiamo certe richieste giustamente. Per noi conta che il calciatore sia contento ma anche noi dobbiamo essere contenti e trovar l’accordo. Credo sia una cosa che si deciderà nei prossimi 10-15 giorni», ha detto.

(Fonte: Dee Jay)