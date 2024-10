7 gol in altrettante partite per Marcus Thuram, che ha cominciato la stagione con l'Inter come meglio non poteva. E negli studi di Pressing viene posta questa domanda: alla fine della stagione, il francese avrà fatto più gol del compagno di reparto Lautaro Martinez? A rispondere per primo è Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: "No", dice sicuro. Mentre Riccardo Trevisani è certo del contrario: "Sì". Dello stesso parere è Massimo Mauro, mentre Sandro Sabatini concorda con Zazzaroni: per lui farà più gol l'argentino.