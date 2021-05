Repubblica – Prestito Inter, spunta la ‘clausola dei 25mln’: “Conferma che i big resteranno”

Emergono nuovi dettagli sul prestito di cui presto beneficerà l'Inter. A riportarli l'edizione odierna di Repubblica

"Il prestito di cui l’Inter va in cerca servirebbe a coprire le spese in scadenza al prossimo 31 maggio. Il tasso d’interesse sarebbe intorno al 9 percento. A garanzia del prestito, il nuovo finanziatore avrà diritto a essere informato per operazioni superiori ai 25 milioni di euro. Una rassicurazione sul fatto che l’Inter (a cui i soldi potrebbero poi arrivare come prestito soci o aumento di capitale) non si impoverisca cedendo asset di valore, come i giocatori di maggior pregio in rosa. Altra condizione garantita a chi vorrà indirettamente finanziare l’Inter è che la squadra sarà iscritta ai tornei Figc (Serie A, Coppa Italia e Supercoppa) e Champions League. Nel caso di futura cessione del club, chi entra potrà essere rimborsato immediatamente da Suning".