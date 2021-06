Preziosi: “I 10 orari diversi? Non passerà mai, la bocceremo. Solo 6-7 club…”

"Sono assolutamente contrario, 14 voti non li prenderanno mai, non è possibile ridurre il calcio in questa maniera"

Redazione1908

"Sono assolutamente contrario, 14 voti non li prenderanno mai. Non e' possibile ridurre il calcio in questa maniera, nessuna possibilita' che possa avvenire, io e altre societa' siamo contrarie".

Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ai microfoni Radio Anch'io Sport esclude che il progetto di Dazn di trasmettere una Serie A completamente in modalita' 'spezzatino' con nessuna partita in contemporanea venga approvato oggi dalla Lega Serie A.

"Credo che solo sei-sette club siano favorevoli - aggiunge Preziosi - facevano parte di una coalizione a favore di Dazn. I voti si contano e non si pesano, quindi e' impossibile, sara' bocciata"