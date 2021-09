Primavera, Chivu: “La squadra ha carattere. Nunziatini? Rispetto agli altri…”

Le considerazioni del tecnico della Primavera nerazzurra dopo la gara di Youth League contro il Real Madrid

Daniele Vitiello

Al termine della gara pareggiata in extremis per 1-1 contro il Real Madrid in Youth League, Christian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti. Queste le sue parole:

- E' diventata 'zona Inter', segnate sempre alla fine.

"Bisogna lavorare per non arrivare a quel punto. La squadra ha carattere, ma reagisce un po' tardi e questo non va bene. Quando riprendi le partite nei minuti finali interviene anche un po' di fortuna e a volte la buona sorte può girare largo. Oggi comunque ci stava, per molti era la prima partita a livello internazionale. Potevamo far meglio nel primo tempo, abbiamo reagito meglio nel secondo".

- Nunziatini protagonista con il gol, ma non si può non sottolineare la prova di Rovida.

"Ha fatto una buona gara, così come la linea difensiva. Non sono dispiaciuto come in partite in cui abbiamo concesso un po' troppo. Oggi non era facile affrontare giocatori bravi tecnicamente, ma hanno fatto bene. Rovida ha fatto una buona gara".

FCIN1908 - Nunziatini si è già inserito alla grande. Quali sono le capacità principali e cosa può dare alla squadra?

"Ha margini importanti. E' ordinato, più maturo grazie all'esperienza fatta al Livorno. Bisogna aver pazienza con gli altri perché serve pazienza nel capire gioco e dinamiche di una partita, lui è più avanti".