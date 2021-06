Primavera, le formazioni ufficiali di Inter-Bologna: c’è Fonseca con Satriano

Le scelte di Armando Madonna per l'impegno delle 19 della Primavera dell'Inter contro il Bologna

La Primavera dell'Inter di Armando Madonna scende in campo nel tardo pomeriggio al Breda. Contro il Bologna i nerazzurri vorranno tornare alla vittoria dopo il passo falso con l'Empoli. I tre punti li riporterebbero in vetta nel posticipo, rispondendo alle vittorie di Roma e Juventus e provando ad approfittare del pareggio della Sampdoria. Gara quindi da non sbagliare. Ecco le formazioni ufficiali: