Inter-Sampdoria Primavera, le pagelle: Stankovic una sicurezza, Esposito fuori categoria

L’Inter Primavera comincia il campionato con un successo per 3-0 sulla Sampdoria. Queste le pagelle di Fcinter1908:

Stankovic 7 Premiato con la fascia di capitano al braccio, risponde sempre presente quando chiamato in causa. Una sicurezza per i compagni.

Moretti 6,5 Cresce con il passare dei minuti: nel primo tempo bada a coprire, nella ripresa si concede qualche sortita offensiva in più.

Kinkoue 6,5 Centrale nella difesa a quattro, con meno campo da coprire: decisamente più a suo agio che nella linea a tre. Stilisticamente non eccezionale, ma efficace.

Cortinovis 6,5 La Sampdoria non crea chissà quanto, ma si fa sempre trovare pronto: guida senza problemi la difesa, conferma i progressi mostrati negli ultimi mesi. (dal 75′ Hoti sv)

Dimarco 5,5 Uno dei “bersagli” preferiti di Madonna nel primo tempo, lascia spesso campo agli avversari. Rimandato.

Vezzoni 5 Schierato da mezz’ala dopo una stagione da esterno a tutta fascia, fatica a trovare la posizione. Richiamato più volte da Madonna, prestazione deludente. (dal 55′ Sangalli 6 Entra e si piazza davanti alla difesa)

Squizzato 6,5 Schermo davanti alla difesa, ci mette un po’ prima di prendere in mano il gioco. Ci mette fisico e senso della posizione, si toglie la soddisfazione di segnare un bel gol. (dall’82’ Fabbian sv)

Mirarchi 6 All’esordio con la primavera, mostra qualità tecniche interessanti: prospetto sul quale poter lavorare. (dal 75′ Wieser sv)

Oristanio 7 Sta bene, ha tanta voglia di fare e si vede: a tratti imprendibile per gli avversari, il gol è il giusto premio alla sua prestazione. Se solo fosse meno discontinuo…

Satriano 5,5 Tradisce le aspettative: fa a sportellate con i difensori blucerchiati, ma non trova mai la porta. (dall’82’ Bonfanti sv)

Esposito 7 Torna a giocare con la Primavera a un anno dall’ultima volta: altra categoria, lo sa lui e lo sanno gli avversari, che gli riservano un trattamento particolarmente duro. Decide il match con un gol e un assist, pur giocando al 50% delle sue capacità.

Madonna 6,5 Sorprende tutti presentandosi con un modulo completamente nuovo, e i fatti gli danno ragione. Sfrutta al meglio il talento di Esposito e Oristanio, mette in vetrina diversi giovanissimi che comporranno la squadra di quest’anno.