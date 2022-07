Inter, la nuova priorità è il rinnovo di Skriniar: incontro nei prossimi giorni

Perso definitivamente Bremer, finito alla Juventus, l'Inter si ritrova ora a ripensare alle proprie strategie per quanto riguarda la difesa: a tal proposito Milan Skriniar , da tempo individuato come l'elemento da sacrificare sull'altare del bilancio e nel mirino del Paris Saint-Germain, potrebbe anche rimanere a Milano, con conseguente rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2023. A Sky Sport si fa il punto sul futuro del centrale slovacco: "Il rinnovo di Skriniar è la nuova priorità dell'Inter. Il club vuole trattenerlo, lo slovacco vuole restare, in questi giorni ripartiranno i contatti con il suo entourage per cercare un'intesa sul prolungamento".

Per quanto riguarda Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina da tempo in orbita Inter: il giocatore ha il gradimento della dirigenza nerazzurra, che pensa a lui per sostituire Andrea Ranocchia, nel frattempo passato al Monza. Per il centrale serbo servono almeno 15-20 milioni di euro. Bisognerà vedere se i vertici interisti otterranno il via libera dalla proprietà per provare a intavolare una trattativa.