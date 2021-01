CdS – Scontro Lukaku-Ibra, indaga la Procura. Rischio pesante squalifica: “In estrema ipotesi…”

Il Giudice Sportivo ha comminato, come previsto, una giornata di squalifica per entrambi, ma sull’episodio tra Ibrahimovic e Lukaku ora è la Procura Federale a indagare. Come riferisce il Corriere dello Sport, il Procuratore federale sta raccogliendo il materiale video e audio, pubblicato dai media e non inserito nel referto dall’arbitro Valeri, per valutare la situazione dopo lo scontro tra i due attaccanti in occasione di quarti di finale di Coppa Italia.

I tempi non sono certi, ma gli attaccanti di Milan e Inter rischiano una pesante squalifica: “Nell’ipotesi migliore, potrebbe essere a giornate, e quindi da scontare nella sola Coppa Italia, eventualmente anche nell’edizione del prossimo anno, ma nella peggiore a tempo, quindi allargata anche al campionato e, in estrema ipotesi, pure le Coppe europee. Dipenderà da come verranno giudicate le frasi più pesanti pronunciate dai due giocatori“.