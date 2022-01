Scelto il profilo a sinistra per l’estate: “Promosso a pieni voti dagli scout Inter”

Continua la ricerca, tra mille difficoltà, dell'esterno sinistro in casa Inter: questo il nome che ha convinto tutti

E' sempre Filip Kostic il nome in cima alla lista dei desideri dell'Inter per quanto riguarda il ruolo di esterno sinistro. Ma dall'Eintracht non arrivano segnali positivi: la richiesta resta di 10 milioni di euro e non si accetta un prestito con diritto. E l'idea del club nerazzurro può essere quella di attendere l'estate per l'affondo sul vero profilo apprezzato. Scrive Tuttosport: "Qualora dal club di Francoforte non dovesse arrivare l’attesa apertura, probabilmente l’Inter si metterà in surplace in attesa di qualche occasione dell’ultima ora tra i giocatori in esubero all’estero. Nei radar c’è pure Ramy Bensebaini, obiettivo che può restare d’attualità pure per l’estate, considerato che l’esterno del Borussia Mönchengladbach è stato promosso a pieni voti dallo scouting nerazzurro".