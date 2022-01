Inter, Kostic subito per liberare Perisic. “Marotta cerca la chiave per sbloccare l’affare”

L'ad dell'Inter è al lavoro per convincere l'Eintracht a cedere subito il giocatore per regalare a Inzaghi un'opzione in più

"Il preferito rimane Filip Kostic: il serbo, 29 anni, ha il contratto fino al 2023, ma l'Eintracht, in lotta per la Champions, finora non ha aperto a un prestito con diritto o obbligo di riscatto per un valore totale di circa 10 milioni. L'Inter, insieme all'agente del serbo, Lucci, proverà la prossima settimana a trovare la chiave giusta per sbloccare l'operazione. Con Kostic a Milano, Inzaghi avrebbe così un giocatore per liberare Perisic in avanti, in caso di emergenza, ma anche fin da subito il sostituto del croato che a fine stagione potrebbe salutare l'Inter avendo il contratto in scadenza. L'alternativa rimane Bensebaini del Borussia Mönchengladbach, ma per l'algerino (26 anni), il club tedesco chiede più di 20 milioni", spiega Tuttosport.