In estate 5 cessioni: “Ma c’è profilo che l’Inter controllerà anche in futuro”

Il mercato dell'Inter si preannuncia piuttosto intenso la prossima estate. Prima di affondare i colpi per Simone Inzaghi, però, i nerazzurri opereranno in uscita, in ossequio all'autofinanziamento voluto da Suning. Secondo calciomercato.com, sono questi i cinque nomi indiziati per lasciare Milano:

"Il nome più importante resta quello di Andrea Pinamonti, tornato di proprietà dell'Inter la scorsa estate e oggi in prestito all'Empoli.. Anche Stefano Sensi come valore del cartellino può rappresentare un'opportunità importante al termine del prestito alla Sampdoria, mentre sono sicuramente meno "impattanti" ma sicuramente più futuribili per i club con cui trattare i nomi di Zinho Vanheusden (difensore oggi al Genoa), Lucien Agoumé (centrocampista in presto al Brest) e Martin Satriano (attaccante anche lui al Brest, ma per cui l'Inter non vuole perderne il controllo)".