“Blocchiamo i campionati fino al 6 febbraio”, la proposta choc in cabina di regia: no Governo

Nel corso della cabina di regia, riunitasi in queste ore per discutere della situazione epidemiologica italiana e delle misure da adottare per contenere i contagi da Covid, sarebbe emersa, da parte dell'ala 'rigorista', anche la proposta di bloccare le gare di campionato fino al prossimo 6 febbraio. Una proposta che, però, non avrebbe trovato il consenso del Governo Draghi. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Pochi secondi, senza commenti. Nella cabina di regia del Governo, dal fronte “rigorista”, c’è stata anche una proposta shock per il calcio e lo sport in genere: “Sospendiamo i campionati”. Con un’aggiunta: “Fino alla sosta per la Nazionale (sono in programma le partite per le qualificazioni mondiali in America, ndr.) che potrebbe coincidere con il picco dei contagi”. Una presa di posizione evidentemente figlia della crescita del numero dei positivi in Serie A, B e in tutti i campionati di vertice. Tradotto in calendario fermarsi domenica, ormai per la giornata di domani sarebbe impossibile, e riprendere il 6 febbraio. A quanto sembra, però, nessuno avrebbe raccolto la proposta. Né ci sarebbero stati commenti da parte del Premier Draghi e degli altri ministri", si legge.