Inter, proposto un attaccante di Premier. GdS fa il nome e rivela: “Il club di Zhang…”

Operazioni a costo zero. È questo il diktat della famiglia Zhang in vista del mercato di gennaio. L’obiettivo è quello di ridurre i costi in un’annata tormentata dal Coronavirus, senza rinunciare alla possibilità di rinforzare l’organico a disposizione di Antonio Conte.

L’Inter cerca un vice Lukaku e deve scegliere con grande attenzione, come spiega La Gazzetta dello Sport: “Il ventaglio di scelte è un menu tutto low cost e tutto last minute“. Il quotidiano sportivo rivela un retroscena: “Un operatore ha provato a proporre all’Inter Zaha del Crystal Palace nelle scorse settimane, ma il club di Zhang non è in grado di fare certe operazioni. Più semplice tenere d’occhio la pista Pellé, il solito Gervinho e il nome (che scalda meno) di Eder, sempre a patto che Eriksen (oltre allo stesso Pinamonti) vadano via“.