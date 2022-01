Protocollo Covid: il 35% di positivi sarà calcolato sulla lista di 25 giocatori

È quindi di nove giocatori positivi il limite che fa scattare lo stop a tutta la squadra: lo ha stabilito la Figc

La rosa delle squadre di calcio (Serie A, B e C), sulla quale calcolare la percentuale di giocatori positivi per il nuovo protocollo Covid, è di 25 giocatori . Lo ha stabilito la Figc. È quindi di nove giocatori positivi il limite che fa scattare lo stop a tutta la squadra .

"Il Presidente Federale, vista la circolare n. 0000750 del Ministero della Salute del 18 gennaio 2022; considerato che nella richiamata circolare si prevede che ''con il raggiungimento di un numero di positivi superiore al 35% dei componenti del Gruppo Atleti venga bloccato l'intero gruppo squadra. Per la definizione del Gruppo Atleti ci si rimette agli Organismi sportivi competenti per disciplina", delibera "1. Ai soli fini della applicazione della circolare n. 0000750 del Ministero della Salute del 18 gennaio 2022 e dei conseguenti provvedimenti delle autorità sanitarie locali, per ''Gruppo Atleti'' delle società partecipanti alle competizioni professionistiche deve intendersi: