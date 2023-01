Skriniar, beffa anche per il Psg? “Una inglese offre di più e lui chiede il rilancio”

Secondo quanto riportato da Foot Mercato, infatti, avrebbe fatto il suo ingresso in scena anche un club inglese, molto interessato a Skriniar. "L'offerta contrattuale del club inglese è superiore a quella del PSG. Il clan Skriniar sta alzando la posta e ha avvertito il PSG che dovrebbe allinearsi alla nuova proposta ricevuta. Quindi questo è un nuovo elemento da tenere in considerazione per la dirigenza parigina, che può chiaramente temere questa concorrenza. Tanto più che Skriniar non ha assolutamente voglia di lasciare l'Inter in questo mercato invernale".

"Il PSG non potrà, a priori, anticipare gli altri ingaggiandolo quest'inverno. Già perché privilegia l'arrivo di un attaccante, poi perché l'Inter spera almeno 20 M€ e infine perché il giocatore, come vi spieghiamo, non è motivato da questa soluzione. Dopo aver tenuto in sospeso il club francese per tutta l'estate scorsa, Milan Skriniar non ha finito di far durare la suspense", riporta il portale francese.