GdS – PSG, Icardi calato sensibilmente. Tuchel ora gli preferisce Cavani

Edinson Cavani potrebbe lasciare il PSG. L’attaccante uruguaiano cerca un altro club europeo. “A meno che – si legge sulla Gazzetta dello Sport – il Psg non scelga di rinnovarlo di un anno, complicando allora il riscatto di Icardi. Anche se bisognerà capire pure chi allenerà il club dell’emiro del Qatar la prossima stagione. L’incastro dunque è complicato. Col calcio fermo, senza certezze sulla ripresa e con i conti in rosso, difficile proiettarsi su eventuali manovre di mercato. Nonostante il Psg debba comunque programmare la successione di un giocatore di 33 anni. Per questo il direttore sportivo Leonardo la scorsa estate aveva prelevato in prestito gratuito l’ex capitano dell’Inter, con la possibilità di riscattarlo a 70 milioni di euro. Sembrava un affare, almeno fino a dicembre, certificato dalla raffica di gol dell’argentino (17 fino ai primi di gennaio in totale, 20 ora) che avevano costretto Cavani a fargli da controfigura. Da gennaio però Icardi è sensibilmente calato e il Matador si è ripreso il posto nell’attacco, nonostante il tedesco Tuchel non l’abbia mai apprezzato”.