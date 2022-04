Psg, pressing su De Vrij: costa 20mln. “Regista? L’Inter aggiunge 2 nomi alla lista”

In difesa invece è sempre molto probabile la partenza di De Vrij. L’Inter vorrebbe portare a casa almeno 20 milioni di euro

Nel corso del suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha parlato così delle principali trattative in casa Inter: "Tra gli obiettivi, come detto più volte, c’è un vice Brozovic e qui il club nerazzurro valuta vari profili. Alla lista si sono aggiunti anche Villar, di proprietà della Roma e attualmente in prestito al Getafe, e Hjulmand del Lecce, che sta disputando un’ottima stagione in serie B. In difesa invece è sempre molto probabile la partenza di De Vrij. L’Inter vorrebbe portare a casa almeno 20 milioni di euro. Il Paris Saint Germain negli ultimi tempi sta aumentando il pressing".