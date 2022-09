Inter, quando torna Lukaku? Nel mirino la trasferta di Udine, ma nessun rischio

Romelu Lukaku non vede l'ora di tornare: l'attaccante belga, terminate le cure in patria, è atteso a Milano per fare il punto della situazione sulle sue condizioni. L'Inter lo aspetta, ma non intende correre rischi, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Stasera, al più tardi domani mattina, Lukaku sarà di nuovo a Milano. È terminato il periodo di cure con il fisioterapista di fiducia Lieven Maesschalck, nel Proximus Basecamp di Tubize, il centro tecnico della federazione belga. Contro il Torino il centravanti sarà in tribuna a San Siro, per star vicino ai suoi compagni in un momento che neppure lui immaginava così complicato. Lo staff medico nerazzurro farà dunque il punto nelle prossime ore con lo stesso Maesschalck e valuterà le condizioni di Romelu".