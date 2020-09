Quarta punta, l’Inter non ricomprerà Pinamonti: occhio a Salcedo. Svanisce un obiettivo

Uno degli obiettivi di mercato dell’Inter è una quarta punta che possa completare il reparto offensivo composto da Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Una delle ipotesi circolate negli ultimi giorni è quella di puntare su uno dei tanti giovani in orbita nerazzurra: tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, il prescelto non sarà Andrea Pinamonti, ceduto la scorsa estate al Genoa.

“L’Inter è sempre più convinta di non ricomprare Pinamonti: troppi in questo momento i 21 milioni da mettere sul tavolo del Genoa anche perché Andrea sarebbe la quarta punta. Se ne riparlerà tra un anno se nel frattempo il Grifone non lo avrà ceduto. Addio pure a Nunez, l’attaccante dell’Almeria che gli 007 nerazzurri hanno seguito a lungo: giocherà nel Benfica che lo ha pagato 24 milioni, soldi che in viale della Liberazione adesso non hanno. Piuttosto occhio a Salcedo: complice il mancato accordo con il Verona su Kumbulla, rientrerà alla Pinetina. Per restare? Difficile, ma non da escludere a priori“.