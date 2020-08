L’Inter è alla ricerca di una quarta punta per completare il reparto offensivo, considerando che Sebastiano Esposito sarà ceduto in prestito per fare esperienza. E Sportitalia fa un nome tutto nuovo per l’attacco nerazzurro: si tratta di Darwin Nunez, centravanti classe ’99 dell’Almeria, monitorato con attenzione proprio dal club nerazzurro, ma anche dal Benfica, ora che è sfumato Edinson Cavani.