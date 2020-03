ESPN – Uefa, nuova formula per Champions ed Europa League: dai quarti sarà gara secca?

Domani la Uefa farà sapere di più su quelle che saranno le scelte per l’Europeo 2020 e per le coppe europeo. Secondo quanto riporta Espn, infatti, l’Europeo sarà rinviato e probabilmente riprogrammato per l’estate del 2021. Ma anche le attuali Champions ed Europa League subiranno, inevitabilmente, delle modifiche quando potranno riprendere.

Passata l’emergenza Coronavirus, l’Uefa intende concludere le due competizioni e per farlo ha in mente questa soluzione: concludere gli ottavi e poi procedere con i quarti di finali in gara secca. Ci sono alcuni problemi da fronteggiare: scegliere i campi neutri dove verranno giocate le partite. Ma non solo dovranno convincere i club che dovranno rinunciare a parte degli incassi e i broadcaster che avranno un minor numero di partite. Nella giornata di domano sarà affrontato il già complicato tema dell’Europeo, poi le discussioni della Uefa per Champions ed Europa League potrebbero proseguire per tutta la settimana.