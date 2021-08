Raiola, non solo Dumfries: “Mino propone un altro nome: l’Inter strizza l’occhio”

Il club nerazzurro sta lavorando insieme al noto agente per capire la fattibilità di due operazioni, Dumfries e non solo

L'Inter ha in corso diversi affari con il super-agente Mino Raiola. In rosa i nerazzurri hanno già Stefan De Vrij, ma trattano con il procuratore per due possibili acquisti. Uno è Moise Kean, sul quale, scrive Libero, Marotta e Ausilio "strizzano l'occhio". Ma non solo: "A proporre l'italiano quel Mino Raiola con cui Marotta e Ausilio stanno trattando il laterale olandese Dumfries. L'esterno destro del PSV è valutato 20 milioni, mentre i nerazzurri sono pronti a offrirne 15 e sperano che la volontà del giocatore (ha accordo quadriennale con i nerazzurri) di sbarcare a Milano possa essere determinante".