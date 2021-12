Raiola: “Stavo portando Thuram all’Inter. C’era l’accordo, poi si è infortunato”

L'agente dell'attaccante francese rivela: "In estate lo stavo portando in Italia, è pronto per un top club"

Fabio Alampi

Nel corso di una lunga intervista concessa a Sport1, Mino Raiola ha avuto modo di parlare di uno dei suoi assistiti: Marcus Thuram, attaccante francese del Borussia Monchengladbach. Un calciatore che avrebbe potuto e dovuto indossare la maglia dell'Inter: "Ha avuto una crescita enorme al Borussia Monchengladbach. In estate la strada per lui era chiara: trasferirsi all'estero. In condizioni normali lo avremmo portato all'Inter. Tutto era già chiaro fino a quando non si è infortunato. Ora è pronto per tutti i principali club, che sia in Inghilterra, Germania, Italia o Francia. Può scegliere".