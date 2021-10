L’Inter non molla Thuram: ci sono due ostacoli per il colpo in attacco

La dirigenza nerazzurra non molla l'attaccante, cercato anche la scorsa estate prima dell'infortunio al ginocchio

L'Inter non molla Marcus Thuram. Cercato anche la scorsa estate prima dell'infortunio al ginocchio, è un profilo molto apprezzato dalla dirigenza e da Simone Inzaghi. Per caratteristiche è diverso dagli altri attaccanti in rosa e per questo è seguito da vicino verso le prossime finestre di mercato. Ci sono però altri due club interessati, come sottolinea Calciomercato.com: "Oltre all'Inter anche Borussia Dortmund ed Everton pensano all'attaccante del Borussia Moenchengladbach ​Marcus Thuram", si legge. Due ostacoli per il club nerazzurro nella corsa al giocatore.