Ramadani: “Interesse Inter? Sarebbe motivo di orgoglio. Voglio segnare al Milan”

Ylber Ramadani allo show ANALYZU KUQEZI, programma albanese in diretta su SportNews, risponde anche in merito ai rumors sull’Inter. Piero Ausilio era sugli spalti per Albania-Repubblica Ceca e al giocatore è stato chiesto anche del possibile interesse dei nerazzurri.

“Non so se ci può essere l'interesse dell'Inter, se ci fosse sarebbe una motivazione molto grande, non devo smettere di lavorare. Mi so adattare molto rapidamente. In Nazionale come nelle squadre in cui ho giocato, non ho mai parlato, ho sempre tenuto la testa bassa e lavorato. Il lavoro paga. Non compaio nemmeno sui media, tengo la testa bassa e lavoro duro. Voglio andare ancora più in alto.