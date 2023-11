Salisburgo-Inter, Inzaghi ne cambia 6: da Bisseck a Frattesi. E Dumfries…

Sei possibili cambi di formazione in casa Inter per la sfida contro il Salisburgo di questa sera in Champions League. Forze fresche visti i tanti impegni ravvicinati, sottolinea anche La Gazzetta dello Sport quest’oggi. “Dentro in un colpo solo tre giocatori che insieme sommano appena 311’ in Champions: ai 186’ di Carlos Augusto, che ci sta prendendo gusto visto che è arrivato alla terza presenza dall’inizio in Coppa, si aggiungono i 125 di Davide Frattesi, decisivo all’andata con il Salisburgo in entrambi i gol. Il terzo ingresso, la sorpresa di giornata, è invece un 22enne di belle speranze che in questi luoghi non ha mai avuto cittadinanza: Yann Bisseck, tedeschino messo a bottega d’estate, potrebbe fare il suo esordio assoluto in Champions e quello dall’inizio in maglia nerazzurra.