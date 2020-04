Ranieri: “Inter? A gennaio vendettero Coutinho e Motta. Avrei finito il campionato se…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Claudio Ranieri, attuale tecnico della Sampdoria, ha parlato del momento legato all’emergenza Coronavirus, ma non solo.

Come vive questo momento?

Non abbiamo mai mollato, la sera mandiamo il programma della mattina seguente ai giocatori. Non è la stessa cosa: c’è chi ha il giardino e chi no ed è più sacrificato. La vivo con grande fiducia, la cosa più importante è fare quello che ci chiede il Governo, stare a casa e non andare oltre alle direttive.

Come immagina il primo allenamento dopo l’emergenza?

Mi dispiacerà non poter riabbracciare i giocatori: ci capiremo col feeling. Io do sempre la mano a tutti, poi all’ultimo ho cominciato a non darla: sarà bello allenarsi di nuovo insieme però.

Come rigiocheresti quel Roma-Samp del 2010?

Nel primo tempo vincevamo e sbagliammo diversi gol: se fosse finita 3-0 non ci sarebbe stato niente da dire. Poi ci sono state due invenzioni di Cassano per Pazzini, doveva andare così. Non credo fossimo stanchi, avevamo fatto una rimonta incredibile e superato l’Inter: in quei momenti non pensi alla stanchezza, c’era grande euforia. Nel primo tempo avevamo avuto 4 occasioni per chiuderla, poi ci fu il doppio gol che ci tagliò le gambe.

Alla Juventus e all’Inter cosa è mancato per affermarsi?

Alla Juventus sono arrivato in un momento particolare, tornava dalla Serie B: più di quanto fatto non si poteva. C’erano 5 campioni e tanti ragazzi. All’Inter arrivai a metà stagione e in un momento del dopo Mourinho con una squadra che andava rifondata: facemmo 7 vittorie di seguito, ci fu un voler rientrare per le coppe. Poi a Natale vendettero Coutinho e Thiago Motta e la squadra si disunì: Motta era un catalizzatore, un regista con la R maiuscola e faceva girare tutta la squadra. Poi pareggiando e perdendo alcune partite venni esonerato. Io se invece di fare 7 vittorie di fila ne avessi vinte un paio alla volta intervallate magari da una sconfitta, avrei potuto finire il campionato. Ma tant’è.