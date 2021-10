Inter, Ranocchia: “Bisogna macinare punti. Scudetto? Crediamo negli obiettivi”

Le parole del difensore nerazzurro dopo Inter-Udinese di questo pomeriggio

Andrea Ranocchia è tornato in campo in Inter-Udinese e ha aiutato la squadra a conquistare la seconda vittoria di seguito. Al termine del match ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Era importante vincere, diamo continuità di risultati e ci dà modo di andare con un'altra testa in Moldavia. Siamo contenti, la prestazione è stata ottima. Abbiamo creato tanto, concesso qualcosina, ma l'importante era prendere i tre punti. E' sempre importante farsi trovar pronti, lo hanno fatto tutti e questo dà certezze all'allenatore. Bisogna macinare punti, di questo si parla. Scudetto? All'interno dello spogliatoio non ho percepito incertezza. Al di fuori si dicono cose convenienti, ma il gruppo è sano e forte e crede fermamente che si possa arrivare lontano in tutti gli obiettivi. Le altre vanno forte, noi dobbiamo tenere il passo. Milan o Napoli? Stanno facendo un percorso identico, il Napoli mi ha impressionato per la solidità difensiva. Noi dobbiamo star lì, tenere il passo e continuare a vincere. Conte e Inzaghi? Non mi piace far confronti, l'Inter è una famiglia e tutti ne fanno parte. Mister Inzaghi ha un ottimo rapporto personale con tutti".