Ranocchia: “Speravo finisse meglio la mia avventura all’Inter. Quei punti persi…”

Il calciatore, dopo la vittoria con la Samp, ha parlato di come è finita la stagione e la sua avventura in nerazzurro

Alla fine tante lacrime, per lui e per i nerazzurri. A San Siro i tifosi dell'Inter li hanno accompagnati con tanti applausi e cori nonostante abbiano perso lo scudetto. Andrea Ranocchia ha commentato così su DAZN l'annata interista: «Emozioni? Speravo finisse qua in maniera diversa per il lavoro che abbiamo fatto durante l'anno. Io devo ringraziare tutti, devo ringraziare i ragazzi della Curva, tutti i tifosi che mi sono stati vicino. I ragazzi, la mia famiglia, sono contento, appagato di quello che ho dato e va bene così».