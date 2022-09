Ranocchia lascia il calcio: “Nell’ultimo anno e mezzo non sentivo più niente”

"Ho avuto la fortuna, e sono riconoscente, al Monza che mi ha dato una nuova opportunità, da Galliani a Berlusconi, che mi hanno dato fiducia offrendomi un ottimo contratto per mettermi di nuovo in gioco. Purtroppo, all'inizio le sensazioni non erano buone, è come se mi si fosse spento qualcosa. All'inizio non volevo accettarlo, la passione portata avanti 30 anni è sparita. Ho cercato di impegnarmi ma non c'era più niente dentro di me, mi sono fatto tante domande, c'è stato poi il brutto infortunio a Napoli che mi avrebbe tenuto lontano dal campo per mesi. E se non hai la passione per poter tornare, con la fiducia che mi ha dato il Monza, ho ritenuto giusto non prendere in giro nessuno, me in primis. O do il 100% o niente. Ho sentito Galliani e gli ho espresso il mio malessere e la mia decisione, non volevo andare avanti a prendere in giro nessuno, sarei stato il primo a pagarne le conseguenze. Per dare una mano alla squadra, devi stare bene e non riesco più a farlo, non ho più niente da dare. Galliani è stato un signore, ha capito il momento e ci siamo lasciati da amici"