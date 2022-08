Ranocchia: “Che emozione lasciare l’Inter. Bastoni può diventare fortissimo. Col Monza…”

«Stroppa ci fa lavorare tanto, sembra Conte. Ci serve stare un po’ sul campo con tutti questi nuovi arrivi. Ogni volta l’allenatore deve rispiegare i concetti principali. Per fortuna il mercato è aperto anche per le altre squadre»,

«È stato emozionante lasciare l’Inter con il suo carico di affetti, amici e ricordi. Ma era arrivato il momento giusto per cambiare. Sono molto contento di essere qui. Si percepisce la voglia di costruire qualcosa di importante. Basta vedere i lavori al centro sportivo di Monzello per migliorare la struttura. Ogni giorno c’è un’idea nuova. Silvio Berlusconi e Galliani hanno vinto tutto nel calcio».

«Sì, con Galliani al momento della firma. Mi ha detto: “Era da tanto che volevo prenderti, finalmente ci sono riuscito». Il Milan mi aveva cercato quando ero all’Arezzo in Serie B e andavo ad allenarmi in bicicletta, prima di essere acquistato dal Genoa e girato in prestito al Bari. Quasi 15 anni fa. Ha dovuto aspettare un bel po’,ma cel’ha fatta».

«È il gruppo che decide, non ci si autoproclama. Ho sempre cercato di dare consigli in base alla mia esperienza. Ma è un discorso fatto di piccole cose che crescono nella quotidianità. Nel calcio è già tanto fare parte di un gruppo senza creare problemi perché in uno spogliatoio è pieno di ego forti. Il calciatore, rispetto a un coetaneo che fa un altro lavoro, ha più carisma perché per arrivare in alto bisogna essere tosti».